Фархад Ахмедов: Пашинян капитулировал, как Гитлер

Сегодня Азербайджан проснулся другим. Наша Родина одержала трудную, тяжёлую, но заслуженную победу. Небывалую победу! Победу, в которую верили только в Азербайджане. Об этом на своей странице в Facebook заявил российский патриот-бизнесмен азербайджанского происхождения, экс-сенатор России Фархад Ахмедов.

Фархад Ахмедов отметил, что оккупант не просто разбит, он не просто в панике бежит, он капитулировал! Как капитулировала гитлеровская Германия, когда-то оккупировавшая почти всю Европу.

«Азербайджан благодарен России и Турции, которые многое сделали для справедливого завершения военных действий. Завтра нам всем предстоит новая работа по восстановлению наших разграбленных и разрушенных земель, но сегодня день праздника. Слава Азербайджану! Слава народу Азербайджана! Слава всем народам, населяющим нашу Родину! Слава доблестным воинам Азербайджана! Слава ее Верховному Главнокомандующему! Слава его генералам и офицерам! Вечная память погибшим героям! Склоним перед ними голову! Слава народу-победителю! Ура!» - написал Фархад Ахмедов.