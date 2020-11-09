Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 18:07

Где тонко – там рвется. Сегодня поразительную точность этого выражения подтверждают победы армии Азербайджана. Паническое бегство армянских вооруженных сил. Критическая ситуация на фронте, которую признают даже лидеры карабахских сепаратистов… Тридцать лет усилиями продажных политиков, проплаченных миротворцев и прикормленных журналистов создавался, тиражировался и вбивался в сознание людей миф о самоотверженном и свободолюбивом армянском народе, сумевшем изгнать из Нагорного Карабаха своих азербайджанских соседей, чтобы создать на этой земле «Независимую Карабахскую Республику Артсах».

Сам по себе факт, что эту «республику» будут заселять только этнические армяне, никто особо не выпячивал – кому нужны второстепенные детали?!. Понимал ли цивилизованный мир, что субсидируемые Ереваном и армянской диаспорой карабахские сепаратисты, действовавшие на захваченной территории методами вооруженной бандитской группировки, на самом деле создали в Нагорном Карабахе квазигосударство с карикатурным президентом, ничего не решающим правительством и министрами-импотентами? Понимал, да еще как! Однако ничего, кроме безукоризненно звучащих, но ничего не значащих по факту дипломатических формулировок о «доброй воле и совместных усилиях для мирного решения Карабахской проблемы», предложить Азербайджану не мог. В результате, пока дипломаты и политические посредники всех рангов продолжали заседать, отшлифовывая за столом переговоров разнообразные формулировки «мирных соглашений», Армения возводила в Нагорном Карабахе и на территориях семи оккупированных азербайджанских районов мощные, глубоко эшелонированные укрепленные пункты и оборонительные системы, предметно доказывая, что никуда отступать она не собирается, и что переговоры по мирному решению Карабахской проблемы - всего лишь дымовая завеса, за которой Армения закрепляла и фиксировала ничем и никем неограниченное присутствие на азербайджанской земле.

В данный момент отсчет физического существования «Республики Артсах», материализовавшейся как следствие мегаломании и воспаленного воображения армянских националистов, пошел на дни. Автобусы, соединяющие Нагорный Карабах с Арменией, набиты беженцами, которые стремятся поскорее покинуть зону военных действий, представители администрации, похоже, давно уже разбежались, оставленные карабахские города и села почти полностью обезлюдили и напоминают ночью призраки. Что неудивительно - Никол Пашинян по-прежнему пугает не только население Артсаха, но и соотечественников в Армении, что главная цель азербайджанской армии до подписания перемирия было учинить над армянским народом новый геноцид… Судя по всему, этот аргумент – последний в пропагандистском арсенале немногочисленных армянских национал-патриотов, которые все еще призывают соотечественников продолжать оказывать сопротивление «ненавистному азербайджанскому врагу». Впрочем, большая часть ереванского политического истеблишмента, по-видимому, осознавала, что ситуация в Нагорном Карабахе чревата самыми непредсказуемыми последствиями. Подтверждение тому – вотум недоверия, выдвинутый сразу же после мирного соглашения трёх президентов лидерами семнадцати политических партий Республики Армения правительству Пашиняна. Констатируя ситуацию, сложившуюся на Карабахском фронте, и неспособность правительства справиться с существующими вызовами, представители этих партий во избежание «безвозвратных потерь» потребовали немедленной отставки Пашиняна и роспуск его кабинета министров, после чего, по их словам, «…в Армении будет сформировано новое правительство».