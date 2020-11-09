Левон Тер-Петросян: В Армении опасность гражданской войны

Необходимо избежать опасности гражданской войны и решить все противоречия исключительно конституционным путем, заявил на своем сайте Ilur.am экс-президент Армении Левон Тер-Петросян.

"Гражданская война, помимо величайшего подарка турецко-азербайджанскому союзу, окажется губительной и для Арцаха, и для Армении, и для всех армян", - утверждает экс-президент Армении.

Тер-Петросян надеется, что политические партии, общественно-политические группы, силовые структуры, видные представители интеллигенции и все, кто чувствует ответственность за судьбу Армении, используют все свое влияние, чтобы избежать подобных катастрофических последствий.