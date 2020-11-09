Премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден подписать карабах ское соглашение о выводе оккупационных войск с территории Азербайджана, поскольку армянская армия проиграла Карабах скую войну, сказал "Вестнику Кавказа" российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

"Армянские войска проиграли войну, и Никол Пашинян просто признал этот факт. Война проиграна, так что Еревану оставалось только принять условия президента Ильхама Алиева", - так объясняет Фельгенгауэр решение армянского руководства о капитуляции в Карабахской войне.

"Как сказал Алиев, это и есть капитуляция, с чем я согласен. Конечно, капитуляция не безусловная: ВС Армении будут выведены из районов вместе с оружием, смогут забрать тяжелую технику, и в Карабахе останется определенная часть, с которой армянские войска не выведут", - заявил российский военный обозреватель.

"...Главное, что война теперь прекратится, чем все будут довольны", - надеется военный обозреватель.

"Россия довольна тем, что ослабленная поражением Армения будет еще больше от нее зависеть, и тем, что карабахский вопрос в определенной мере решен. Азербайджан, конечно, доволен возвращением территорий и выводом армянских войск. В Армении, разумеется, недовольны националисты, и сейчас там уже происходят политические пертурбации, эмоции бьют через край. Скорее всего, режим Пашиняна падет", - заявил Фельгенгауэр.