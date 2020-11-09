Маргарита Симоньян: «Любой армянин, кто критикует Россию, пусть отрежет свой грязный язык»
Российский журналист, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала армян за обвинения России в предательстве её «интересов».
«Любой армянин, который сейчас смеет критиковать Россию, должен пойти и отрезать свой грязный язык. Критиковать граждане Армении могут только себя. За то, что привели к власти национального предателя, который, рассорившись с единственным историческим заступником армянского народа, создал предпосылки для этой войны. Где его Сорос, Госдеп, Пентагон, Макрон, кто еще там? Они на карте вас найти не смогут. Ереван не найдут - не то что Степанакерт (Ханкенди). Куда уж там помогать. Каждый армянин должен понимать одно: если бы не Россия, весь Карабах мог бы быть потерян уже на следующей неделе. Весь. Спросите у главы Карабаха», - написала Симоньян в своем телеграм-канале.