США ввели новые санкции против Ирана
Вашингтон расширил список санкций по Ирану. В список внесены четыре физических и шесть юридических лиц, сообщает американский Минфин.
Согласно информации, в списке подпавших под санкции два гражданина Ирана, а также двое жителей Тайваня. "Физические лица и компании, в отношении которых вводятся рестрикции, попали сразу в два санкционных списка - по Ирану, а также в перечень тех, кого Вашингтон считает причастным к распространению оружия массового уничтожения", - отмечает ТАСС.