Дашнаки и Саркисян обсуждают решение Пашиняна по Карабаху

Президент Армении Армен Саркисян, представитель партии АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян и член Верховного органа партии Арцвик Минасян обсудили подписанное премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также президентами России и Азербайджана трехстороннее заявление по Карабаху.

"Считая основными ответственными за ситуацию действующие власти, представители АРФД выразили беспокойство существующими рисками, а также представили свое видение преодоления нынешней ситуации. Было отмечено, что по карабахской проблеме как вопросу общенационального значения должен быть достигнут всеармянский консенсус", – цитирует Sputnik Армения заявление пресс-службы президента Саркисяна.