В Ереване к зданию правительства Армении вновь стекается большое количество людей, не согласных с решением премьер-министра Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе, сообщают армянские СМИ.

Sputnik Армения пишет, что группа протестующих направилась от правительства к зданию парламента Армении. Демонстранты требуют от властей отказаться от договоренностей по Карабаху: "Требуем аннулировать это соглашение, которое направлено против армянского народа".