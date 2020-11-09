Затулин спрогнозировал скорую отставку Пашиняна

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, известный своей проармянской позицией, защищающий интересы Армении где только можно, а также своим враждебным отношением к Азербайджану, в беседе с Газетой.Ru спрогнозировал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписавший заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, может уйти в отставку в самое ближайшее время.

«Действующий премьер находится в очень сложном положении. Его дни в качестве руководителя страны практически сочтены. Неделями раньше ответственные политики уже говорили о необходимости передачи власти военным. Пашинян из победителя и популярного лидера... превратился в очень непопулярную фигуру», — сказал Затулин.