Эрдоган поздравил Джо Байдена с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное послание избранному президенту США Джозефу Байдену.

Глава турецкого государства выразил уверенность, что тесное сотрудничество и союзнические связи между Турцией и США и дальше будут вносить жизненно важный вклад в обеспечение мира во всем мире, передает Anadolu.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня на глобальном и региональном уровне, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления наших отношений на основе общих интересов и ценностей», - говорится в послании турецкого лидера.