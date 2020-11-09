Эрдоган заявил, что Турция с Россией будут контролировать перемирие в Карабахе Обновлено
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
"Наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Он отметил, что вчера вечером был сделан правильный шаг на пути к стабильному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Эрдоган заявил, что Турция будет осуществлять вместе с Россией наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении", - цитирует РИА Новости сообщение администрации турецкого лидера.