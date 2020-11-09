Иран приветствует окончание войны в Карабахе
Исламская Республика Иран приветствует соглашение между Азербайджаном, Арменией и РФ по прекращению боевых действий в зоне карабахского конфликта, говорится в заявлении МИД ИРИ.
Иранское внешнеполитическое ведомство надеется, что данная договоренность принесет прочный мир, а также благополучие жителям стран региона и устранение существующих проблем.
В заявлении ведомства подчеркивается необходимость уважения территориальной целостности и суверенитета стран, сохранения международно признанных официальных границ, освобождения оккупированных территорий, возвращения беженцев.
Тегеран заявил также о готовности содействовать достижению прочного мира и безопасности в регионе.