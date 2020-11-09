Госдеп заинтересовался деталями соглашения по Карабаху

США приняли к сведению соглашение по Нагорному Карабаху, ждут подробностей его реализации и будут рады прекращению насилия, заявил РИА Новости представитель американского Госдепартамента.

"Мы приняли к сведению заключенную при посредничестве России договоренность о прекращении боевых действий и будем заинтересованы в том, чтобы узнать больше о деталях и планах по имплементации этой новой договоренности по мере того, как она принимает очертания", - цитирует агентство представителя Госдепа.

"Мы будем рады увидеть конец насилия, но еще пока не можем комментировать конкретные детали прекращения огня или последующие шаги", - добавил представитель Госдепартамента.