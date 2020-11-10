Сын турецких мигрантов нашел спасение от COVID

Согласно последним данным, которые прошли независимую оценку, эффективность вакцины превышает 90%. Кроме того, отсутствуют «серьезные опасения в области безопасности». До конца этого года Biontech, по опубликованной ранее информации, планирует произвести около 50 миллионов доз вакцины, пишет издание ИноСМИ.

За рекордное время — за десять месяцев — биотехнологическая компания Biontech из немецкого Майнца и американский концерн Pfizer разработали вакцину от коронавируса. Эффективность вакцины BNT162b2 составляет более 90%.

Другие независимые ученые с восторгом отреагировали на эту новость. Руководитель инфекционного отделения университетской клиники Кёльна профессор Герд Феткенхойер сказал: «Это великолепные и многообещающие новости. Невероятно, что за такое короткое время достигнут такой прогресс в разработке вакцины и клинических испытаниях, продлившихся несколько месяцев».

Первая вакцина от коронавируса — это прежде всего успех 55-летнего Угура Шахина и его супруги Озлем Тюречи. Оба выросли в семьях турецких мигрантов, оба вместе строили Biontech. Тюречи отвечает за клинические разработки. Будучи главным исследователем, она играет ключевую роль в борьбе с вирусом, отмечает немецкое СМИ.

А начинали супруги с поиска вакцин против рака. Но в январе 2020 года эта работа ушла на второй план. В журнале Lancet Шахин прочитал научную статью о новом заболевании из Китая, которое стремительно распространяется и поражает легкие. Шахин проанализировал образцы и принял во внимание факторы, указывающие на то, что инфекция не останется локальной и будет распространяться по всему миру. Через несколько дней у них появилась стратегия, как можно искоренить новое заболевание, получившее название SARS-CoV-2.

Был оперативно запущен проект Lightspeed. Дело, на которое ученым обычно требуется несколько лет, было сделано за несколько месяцев — в том числе благодаря партнерству Biontech с американским концерном Pfizer.

После публикации недавних данных стоимость акций компании Biontech выросла более чем на 20%. «Стоимость моего пакета акций меня не интересует. Мы хотели создать компанию, сопоставимую с гигантами биотехнологической отрасли... Мы хотим создавать долгосрочные ценности. Вот что меня интересует», - сказал Шахин.