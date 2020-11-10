Акар и Шойгу обсудили урегулирование в Карабахе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу провели сегодня телефонные переговоры, сообщает российское военное ведомство.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии", - говорится в сообщении Минобороны РФ.