Семен Багдасаров: «Пашинян должен быть казнен!»

«Что касается событий в Ереване, происходит то, о чем я предупреждал много раз, - написал Багдасаров в своем Телеграме. - На извечный вопрос, а что делать и кто виноват, напрашивается один ответ. А разве господин Пашинян пришел к власти на законных основаниях? Он спровоцировал беспорядки, а оправдываться тем, что до него власть принадлежала коррупционерам - гроша ломаного не стоит.

Обнаружить предателя, схватить его и всю «соросовскую банду» за шкирку и передать суду Военного трибунала. Судить как предателей и изменников Родины. Как я неоднократно повторял, в первую очередь создать Временный комитет национального спасения, действующий вплоть до досрочных выборов в парламент. Противников подобных мер - к «хозяину» в камеру».

Багдасаров считает, что приход к власти Пашиняна - не пустая случайность.

«Его не просто привел к власти Сорос. О связи Сороса с крупными финансовыми компаниями мира не говорил только ленивый. Это был преднамеренный приход к власти, с целью сдачи Карабаха, Зангезура и открытия трубопроводной системы, ведущей углеводородное сырье через территории Карабаха и Зангезура в Турцию.

Господин Пашинян - предатель армянского народа. Он должен быть осужден Военным трибуналом. Временный мораторий на смертную казнь (если таковой имеется) должен быть отменен. Поставить Пашиняна и его соратников к стенке».