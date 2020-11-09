В Ереване разгромили офис фонда Сороса видео
В Ереване толпа разгромила офис Фонда открытого общества (фонд Сороса), сообщает Интерфакс со ссылкой на армянские СМИ.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как участники разгрома сломали двери офиса.
Отметим, что эту новость прокомментировал в своем телеграм-канале и российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Почему разгромили – искали Пашиняна? Или за неэффективную поддержку в войне?» - написал он.