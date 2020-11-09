New York Times: потерпев поражение, Армения пошла на соглашение по Карабаху

Автор материала журналист Эндрю Крамер пишет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, потерпев поражение на поле боя, подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабах е, согласившись вернуть Азербайджану большинство территорий и подчинившись другим требованиям.

Азербайджан добился от Армении согласия на выполнение большинства требований, чего Баку добивался на протяжении десятилетий в ходе переговоров по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабах а. Об этом говорится в статье Facing Military Debacle, Armenia Accepts a Deal in Nagorno-Karabakh War, опубликованной в американской New York Times.

«Я принял очень и очень трудное решение для себя и всех нас. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают», - написал Пашинян в своей фейсбук-странице. «Это не победа, но и поражения не будет», - добавил при этом армянский премьер.

Соглашение положило конец почти тридцатилетней армянской оккупации региона. Сейчас Нагорно-Карабахский регион Азербайджана населен в основном этническими армянами, но является международно признанной территорией Азербайджана, и теперь вынужденные переселенцы, потерявшие свои дома в Карабахской войне, закончившейся в 1994 году, смогут вернуться на родину.

Через несколько часов после объявления о подписании соглашения в Ереване вспыхнули протесты. Толпа ворвалась в здание правительства Армении и сорвала табличку с именем Пашиняна с двери кабинета премьер-министра. «Где Никол? Где этот предатель?» - кричали демонстранты.

Сепаратистский режим в Карабахе более 25 лет контролировал и семь оккупированных районов Азербайджана, расположенных вокруг Нагорного Карабаха. Теперь это мрачные, безлюдные территории с заброшенными деревнями и разрушенными домами. Армения игнорировала резолюции ООН, призывающие к возвращению жителей; страна упорно отказывалась от урегулирования, позволяющего им вернуться домой, пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на статью.

Подписанное соглашение обеспечивает Азербайджану многое из того, чего страна добивалась в течение многих лет в ходе переговоров, отмечает автор американской газеты.