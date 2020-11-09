Армянский журналист привлекает особое внимание к тому факту, что согласно новым правилам Лачинский коридор (шириной 5 км) не будет проходить через освобожденную азербайджанской армией Шушу.

К тому же, по словам К.Вртанесяна, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора будет развернут «миротворческий контингент» РФ в количестве 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, без ПВО и тяжелой бронетехники. В тексте нет никакого упоминания о размещении на этой трассе какой-либо армянской силы. Более того, журналист привлекает внимание к еще одному капитулянтскому обязательству правительства Пашиняна - согласно принятому документу «гарантом безопасности движения по Лачинскому коридору будет Азербайджан».

Соглашение трех президентов восстанавливает права азербайджанцев вернуться в места своего прежнего проживания на территории Нагорного Карабаха – Степанакерт (Ханкенди), Кяркиджахан, Малыбейли, Ходжалы и т.д.