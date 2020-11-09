Карен Вртанесян: «Азербайджанцы смогут вернуться в Ходжалы» Лачинский коридор не пройдет через Шушу
Главный редактор известного армянского сайта Razm.info Карен Вртанесян расценил взятые Николом Пашиняном обязательства как предательство национальных интересов Армении. К.Вртанесян обратил внимание на противоречащие интересам Армении пункты в Соглашении, которое подписано главами трех государств.
«Давайте посмотрим, куда привели начатые «с новой точки» Никола Пашиняна переговоры с Азербайджаном», - заявляет Карен Вртанесян.
Армянский журналист привлекает особое внимание к тому факту, что согласно новым правилам Лачинский коридор (шириной 5 км) не будет проходить через освобожденную азербайджанской армией Шушу.
К тому же, по словам К.Вртанесяна, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора будет развернут «миротворческий контингент» РФ в количестве 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, без ПВО и тяжелой бронетехники. В тексте нет никакого упоминания о размещении на этой трассе какой-либо армянской силы. Более того, журналист привлекает внимание к еще одному капитулянтскому обязательству правительства Пашиняна - согласно принятому документу «гарантом безопасности движения по Лачинскому коридору будет Азербайджан».
Соглашение трех президентов восстанавливает права азербайджанцев вернуться в места своего прежнего проживания на территории Нагорного Карабаха – Степанакерт (Ханкенди), Кяркиджахан, Малыбейли, Ходжалы и т.д.