Министр обороны Армении поддержал соглашение трех президентов
Соглашение о прекращении карабахской войны с размещением российских миротворцев является наилучшим вариантом, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян в эфире Общественной телекомпании Армении.
«В плане размещения российских миротворцев это наилучший вариант в условиях сложившейся ситуации. Соглашение было разработано в короткие сроки. Прошу обратить внимание, что этот документ в большей части касается миротворцев», - сказал армянский министр.