Ровнаг Абдуллаев: Все силы брошены на возрождение Карабаха

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию, Р.Абдуллаев поздравил участников встречи с этим знаменательным событием: «В результате одержанных нашей армией побед сопротивление врага было сломлено. Противник был вынужден сдаться... Как и весь народ Азербайджана, тысячи нефтяников внесли свой вклад в эту победу. Сейчас перед нами стоят ответственные задачи. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, мы должны возродить Карабах, в частности, его жемчужину - город Шуша. Азербайджанские нефтяники мобилизуют все свои силы на это».

Выступая на встрече, первый вице-президент SOCAR академик Хошбахт Юсифзаде подчеркнул роль отважных солдат и офицеров азербайджанской армии, а также нефтяников, которые неустанно трудятся во благо повышения социального благосостояния народа, улучшения материального обеспечения армии.