Ровнаг Абдуллаев: Все силы брошены на возрождение Карабаха
Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев по случаю одержанной Азербайджаном победы в Карабахской войне провел онлайн-встречу с руководящим составом, руководителями управлений и предприятий компании.
Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию, Р.Абдуллаев поздравил участников встречи с этим знаменательным событием: «В результате одержанных нашей армией побед сопротивление врага было сломлено. Противник был вынужден сдаться... Как и весь народ Азербайджана, тысячи нефтяников внесли свой вклад в эту победу. Сейчас перед нами стоят ответственные задачи. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, мы должны возродить Карабах, в частности, его жемчужину - город Шуша. Азербайджанские нефтяники мобилизуют все свои силы на это».
Выступая на встрече, первый вице-президент SOCAR академик Хошбахт Юсифзаде подчеркнул роль отважных солдат и офицеров азербайджанской армии, а также нефтяников, которые неустанно трудятся во благо повышения социального благосостояния народа, улучшения материального обеспечения армии.
Председатель Республиканского комитета профсоюза нефтяников и газовой промышленности Азербайджана Джахангир Алиев выразил уверенность, что нефтяники будут играть активную роль в будущих строительных работах на освобожденных территориях Карабаха.
На встрече от имени нефтяников было принято обращение к президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.