Гагик Царукян: «Это один из самых позорных дней в нашей истории»

«Это один из самых позорных дней в нашей истории. За 30 лет столько пролитой крови! Можно подписать и передать, не сообщив об этом и ни с кем не обсудив это. Все мы помним, что два года назад говорили, что любой вопрос нужно обсуждать на площади, никто не даст ни сантиметра земли». Об этом в эфире телеканала Yerkir Media заявил глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

«Война началась 27 сентября, и можно было остановить войну 28 и 29 сентября. У Пашиняна было письмо, которое он мог бы подписать. Надо было ждать, пока отдадут Шушу, и потом прийти и подписать?!

С кем было согласовано заявление? Мы трижды просили провести заседание Совета безопасности, дальнейшие шаги, ответа не было. И сегодня они не хотят отвечать», - отметил Царукян.