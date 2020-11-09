Россия отвечает США: о Карабахе спросите по дипканалам

США могут узнать подробности договорённостей по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе по существующим дипканалам, заявила Интерфаксу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Для этого есть дипломатические контакты», - сказала она.

Так Захарова ответила на вопрос, готова ли Москва предоставить Вашингтону информацию о деталях относительно договорённостей по Нагорному Карабаху.

Ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон принял к сведению заключённую при посредничестве России договорённость между Азербайджаном и Арменией о прекращении боевых действий в Карабах.