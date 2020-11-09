Анна Акопян срочно покинула Карабах и вернулась в мятежный Ереван. На прошлой неделе армянские СМИ сообщили, что после десятидневных тренировок, боевой отряд «Эрато», в который входят тринадцать армянских женщин, приступил к исполнению боевых задач в Нагорном Карабах е…

Чем еще запомнилась вторая карабах ская война, которая завершилась капитуляцией Армении? Вчера во время погромов к народу вышла супруга премьер-министра Армении Анна Акопян. Первая леди пыталась успокоить разбушевавшуюся толпу протестующих. О местоположении премьера никто не сообщал.

А тем временем пока в Министерстве обороны Азербайджана только решали, объявлять ли в связи с возникшей угрозой тотальную мобилизацию, или, все-таки, подождать, пока армянские амазонки определяться с выбором дизайнера сапог и полевых сумочек, в которых они собираются громить армию «азербайджанских агрессоров», мы, в Haqqin.az, заподозрив некоторую странность в названии боевого отряда первой армянской леди, решили уличить Анну Акопян в невежестве и полезли в Google.

Дело в том, что в древнегреческой мифологии Эрато - это далекая от милитаризма муза любовной поэзии, традиционно изображаемая на картинах с венком из мирта и роз на голове.

На всякий случай, мы просмотрели несколько десятков полотен мастеров Ренессанса с изображением Эрато, но обнаружили в руках музы любовной поэзии только маленькую лиру, которая непохожа на автомат Калашникова или даже нож спецназовца.

И только позже выяснилось, что, подбирая имя для своего боевого отряда, ошиблась не Анна Акопян, а мы, азербайджанские журналисты, упустившие из вида очень важную деталь. А именно, наличие стопроцентно армянского образования супруги Никола Пашиняна, которое позволило ей стать известным журналистом и даже главным редактором газеты «Айкакан жаманак».

Это вам, господа, не МаргоИдиДолмаДелатьСимонян, духовно созревшая в русскоязычной среде полуармянского Армавира, и мечущаяся в освещении Карабахской войны между интересами России и истериками Армении.

Анна Акопян - это непримиримая, махровая националистка, для которой существует только одна мифология – история её народа. И только одна Эрато – царица «Великой Армении», о которой армянские же источники пишут, что она вышла замуж за своего единокровного брата, Тиграна IV, ставшего царем Армении в 8 году до н.э., и постепенно оттесняя брата, взяла в конце концов бразды правления в свои руки.

Я плохо разбираюсь в армянской истории, а потому не берусь судить, за какие заслуги соотечественники назвали царицу Эрато «Великой».

Так, может, «Эрато», которая не смогла обратить в бегство не только азербайджанскую армию, но и армянских мятежников была обязана поменять название отряда «армянских амазонок» на какое-нибудь другое?

Хотя бы из-за банального суеверия: если верить армянским источникам (а кто в нашем беспокойном мире позволит себе в них усомниться?), с уходом царицы Эрато, правившей Арменией после гибели мужа/брата Тиграна IV, навсегда оборвалось правление Арташесидов.

Так стоит ли, Анна Вачиковна, так рисковать, ставя под удар правление Никола Пашиняна?

А вдруг история действительно повторяется?

И именно виде фарса?..