Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал формирование вооруженных формирований. Об этом сообщает ведущее армянское издание «Грапарак». По информации издания, вооруженные отряды сторонников Пашиняна скопились на улице Прошяна, где находятся правительственные особняки. Армянский премьер потерял доверие к силам МВД, спецслужбам, которые по информации издания вышли из-под его личного контроля, и сделал ставку на формирование особых силовых отрядов из числа преданных себе сторонников.

Н.Пашинян ставит своей целью вернуться в свой рабочий кабинет в здании правительства, которое находится под контролем повстанцев. Издание «Грапарак» утверждает, что в распоряжении редакции находятся соответствующие фотоматериалы. По информации газеты, процессом руководит депутат парламента Айк Саргсян.

По информации издания, на улице Прошяна наблюдается и скопление вооруженных военнослужащих. На крышах домов расположились снайперы. Журналисты не могут определить - являются ли военнослужащие противниками либо сторонниками армянского премьера.