Начался марш российских военных в Нагорный Карабах и Лачинский коридор

Подразделение миротворческого соединения, совершившие перелет с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению, совершают марш в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Марш подразделения совершают в составе штатных подразделений.

Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.