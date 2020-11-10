Начался марш российских военных в Нагорный Карабах и Лачинский коридор
Подразделение миротворческого соединения, совершившие перелет с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению, совершают марш в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Марш подразделения совершают в составе штатных подразделений.
Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Двадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады уже приземлились в Армении. Самолетами было доставлено более 400 военнослужащих, материальные средства, бронетранспортеры, автомобильная и специальная техника, средства связи.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.
Отправка российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск-Восточный осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.
В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Для управления миротворческой операцией в районе г. Ханкенди развертывается командование российских миротворческих сил.