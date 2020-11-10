Би-Би-Си: Кто контролирует Шушу – контролирует Карабах

Азербайджан не только вернул все потерянные по итогам войны 25-летней давности территории, но и получил контроль над древним и с символической точки зрения очень важным городом Шуша. Фактически сторона, контролирующая Шушу, в любой момент может взять под свой контроль и столицу Карабаха, - пишет русская служба Би-Би-Си.

"Сепаратистский режим в Карабахе с потерей Шуши и армии существовать не будет. Фактически пятилетний срок "мандата миротворцев" нужен только для того, чтобы все армянское население его покинуло "само", - написал в "Фейсбуке" близкий к Кремлю политолог Глеб Кузнецов. - Создание институциональных условий для решения карабахского вопроса "само собой" без всяких "этнических чисток", которые так портят реноме".

Судя по подписанным Алиевым, Пашиняном и Путиным мирным соглашениям, в ближайшее время Азербайджан получит и важнейший транспортный коридор.

Транзитный сухопутный коридор вдоль южной границы Армении с Ираном свяжет основную территорию страны с ее эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой (НАР). Нахичевань, в свою очередь, граничит с Турцией.