Глава МИД Франции: «Мы на стороне Армении…»
«В эти трудные времена Франция подтверждает всю свою дружбу с армянским народом, учитывая близость человеческих, культурных и исторических связей, связывающих нас с Арменией. Мы на стороне Армении в этом драматическом контексте», - говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о результатах достижения режима прекращения огня в Карабахе. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.
Глава МИД Франции даже не пытается скрыть свою проармянскую позицию: «В частности, мы позаботимся о том, чтобы оказывать Армении всю необходимую гуманитарную поддержку. Ситуация на местах с перемещенным населением и боевыми действиями в населённых пунктах действительно имела серьезные гуманитарные последствия. Франция мобилизовала свои силы в последние недели благодаря очень многочисленным инициативам гражданского общества. Франция в конце прошлой недели отправила в Ереван медицинскую помощь с бригадами хирургов, специализирующихся на пострадавших в результате конфликтов. В ближайшие дни будут предприняты другие инициативы по оказанию Армении необходимой помощи».