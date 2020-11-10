Депутат Дмитрий Савельев: «Победа Азербайджана в Карабахе – торжество справедливости»

«От всего сердца поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с победным завершением многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе и торжеством исторической справедливости!», - говорится в заявлении депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

По словам российского парламентария, президент Азербайджана Ильхам Алиев навсегда войдет в историю Азербайджана как глава государства, исполнивший волю национального лидера Гейдара Алиева, вернувший стране ее исконные земли и восстановивший территориальную целостность республики.

Народ Азербайджана в очередной раз показал миру свою независимость, силу духа, мужество, способность сплотиться в трудный час и выстоять под огнём ради того, чтобы освободить родную землю от оккупантов.