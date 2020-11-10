Григорий Трофимчук: «Турецкие военные появятся в Карабахе автоматически»
«Карабах - не Донбасс. Поэтому Россия не получает в Карабахе ничего вообще: ни землю, ни море, ни заводы, ни население. Кроме единственного параметра: временной приостановки нового взрыва под своим боком за счёт существенного отвлечения сил и средств теперь ещё и на этот дымящийся участок». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил известный российский политолог Григорий Трофимчук.
«Впрочем, за счёт естественного уменьшения бюджета на поддержание почти уже враждебной Армении это сделать удастся», - заявил политолог.
Он подчеркнул, что это - промежуточный итог «второй» карабахской войны.
«Что касается турецких миротворцев по всей карабахской зоне, то это можно даже не обсуждать и не читать никаких бумаг. Негодовать не рекомендуется тоже: турецкие военные подразделения появятся здесь автоматически, просто по факту. Российские солдаты там будут не одни на оперативном просторе, и было бы странно рассчитывать на обратное», - сказал Григорий Трофимчук.