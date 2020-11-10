Пашинян спрятался в бункере Минобороны

«Бесспорно, их нельзя передать в руки разъяренной толпы, но люди имеют право знать, где находится человек, занимающий пост премьер-министра, который, по его же словам, «полностью продолжает выполнять свою работу в качестве главы Кабмина РА», - задается вопросом издание.

Вся Армения в эти дни ищет Никола Пашиняна и членов его семьи. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

Газета пишет, что, судя по видеообращениям, это комната с достаточно низким потолком, не видно никаких предметов, нет окон. Понятно, что телефон ставится так, чтоб не был виден интерьер, чтоб люди не поняли, где он находится.

«Но наш источник сообщает, что Пашинян находится в здании Министерства обороны, в так называемом бункере, где он чувствует себя более защищенным.

Что касается членов семьи, то ходят слухи о том, что две дочки главы Кабмина - Мариам и Шушан - примерно неделю назад покинули Армению. Согласно тем же слухам, они находятся в Канаде.

А вот где супруга премьера Анна Акопян участвует в военных учениях, по крайней мере, на опубликованных вчера фотографиях она была в военной форме и в военном спальном мешке, также держится в секрете. До опубликования этого документа она была в Горисе, но после его обнародования, говорят, Акопян покинула Горис. Предположительно, с ней находятся ее сын и младшая дочь», - отмечает издание.