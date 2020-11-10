Группа компаний "Сахлиялы" и после победы продолжает поддерживать армию видео
Группа компаний "Сахлиялы" поздравляет азербайджанский народ с Великой победой, а также сообщает, что в День национального флага осуществила очередную помощь азербайджанской армии.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе компании, накануне караван из 4 грузовиков был отправлен в прифронтовую зону в качестве помощи азербайджанским военнослужащим.
Отметим, компания еженедельно в прифронтовую зону отправляет грузовики с мясными и молочными продуктами и необходимыми предметами.