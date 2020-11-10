Командир Манвел Егиазарян: "Азербайджан взял Зангилан тремя пикапами"

Командир армянского добровольческого отряда «Арабо» Манвел Егиазарян назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна виновным в войне и призвал его подать в отставку.

Как сообщает «Айсор», Манвел Егиазарян обвинил власти Армении в том, что они не провели своевременную мобилизацию.

«Разве людей звали на границу, а они не шли? Когда проводили мобилизацию, чтобы люди не шли? Последние несколько дней мы замечали странные вещи, они не проводили мобилизацию, была какая-то тенденция. Можно было вернуть Зангилан и Губадлы. Почему не сделали? Вы знаете, что они захватили Зангилан на трех пикапах?» - сказал Манвел Егиазарян.