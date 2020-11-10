Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советницу экс-главы государства Кундуз Жолдубаеву.

«У меня одна просьба к суду - оставьте меня под стражей, и так мне дали 11 лет в колонии, но ни одного показания на меня нет. Все докажет время... Канат Сагынбаев, Фарид Ниязов, которые рядом со мной сидят — сидят из-за того, что не предали меня. Я выдержу все», — процитировала Жолдубаева слова Атамбаева в суде.