Генерал Артур Ванецян: «Группа предателей сдала Азербайджану Карабах»

"Это одна из самых позорных и болезненных страниц нашей истории. Единственные виновные в этом - группа предателей, которая сегодня находится у власти в Армении". Об этом в ходе передачи «Давление» заявил экс-глава СНБ Армении, председатель партии «Родина» Артур Ванецян.

«Последние 2,5 года они под влиянием внешних сил реализовали программу, которая завершилась подписанием этого позорного заявления. До последнего момента государственная пропагандистская машина всех нас обманывала и говорила, что мы побеждаем. Людей, пытавшихся представить правду, сразу называли предателями», - сказал Ванецян.

Артур Ванецян также ответил на обвинение, что ранее он работал с «группой предателей».

«Поскольку большая часть нашего общества верила в революцию, мы надеялись, что у нас будет Армения нового качества. Проработав какое-то время директором Службы национальной безопасности, я начал замечать, что на самом деле то, что показывают, о чем говорят, все ложно. Всех обманывают, обманывают везде. Никол Пашинян - хронический лжец, он всегда обманывает по любому поводу, а потом начинает оправдываться, доказывать свою ложь. Сначала я надеялся, что смогу предотвратить эти опасные события, но директор Службы национальной безопасности не мог делать политических заявлений, отличных от заявлений главы государства. Я тогда подал прошение об отставке, призвав Никола Пашиняна остановиться», - сказал Артур Ванецян.