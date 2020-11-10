Пашинян: «Мы не смогли вернуть Шушу»

По его словам, одна попытка полностью провалилась, во второй раз «один из армянских отрядов смог проникнуть в город. Но по большому счету обстановку не удалось изменить». Пашинян отметил, что именно действиями этого отряда была обусловлена противоречивая информация о том, что Шуша находится под армянским контролем.

Коснулся армянский премьер и вчерашних заявлений лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна, обвинившего власти страны в предательстве. Царукян также заявил, что еще 28 октября, когда Шуша не была потеряна, Россия готова была разместить миротворцев в Карабахе, что привело бы к прекращению войны, однако Пашинян якобы отказался.

Премьер Армении назвал это заявление нелепостью, напомнив, что еще 22 октября в интервью одному из российских агентств он говорил о том, что выступает за размещение российского контингента. Свою мысль он повторил 25 октября в интервью индийскому телеканалу WION. Соответственно, 28 октября он никак не мог быть против такого сценария.

Но раз уж говорить о предательстве, то Пашинян считает важным отметить несколько деталей по поводу самого Царукяна. Премьер напомнил, что когда тот недавно вышел из СИЗО, то заявил о создании добровольческого отряда для отправки в Карабах и о том, что лично будет руководить.

«Мы увидели камуфлированные "Нивы", УАЗы. Но мы так и не увидели сам добровольческий отряд, и уж тем более под предводительством Царукяна. Мы так и не увидели этот отряд у стен Шуши. Кто знает, возможно, присутствие этого отряда позволило бы сохранить город... Может, в этом отсутствии и была причина сдачи Шуши? Конечно, это немного образное сравнение. Но в любом случае при наличии дополнительных резервов мы бы смогли удержать город», - добавил премьер Армении.