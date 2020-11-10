Азербайджан добился исторической победы. Боевые действия, продлившиеся в течение 44 дней, будут обсуждать и анализировать на протяжении не менее 44 лет. Как сообщает «Анадолу», об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя успехи Азербайджанской армии в боях с ВС Армении за освобождение оккупированных азербайджанских земель.

Глава оборонного ведомства Турции, в сопровождении командующего сухопутными силами ВС Турции Умита Дундара и главы ВВС Турции Хасана Кучюкакюза прибыл в здание Минобороны Азербайджан, где принял участие в торжественной церемонии, посвященной освобождению земель Нагорного Карабаха от 30-летней армянской оккупации.

Акар подчеркнул, что достигнутые результаты в вопросе Нагорного Карабаха радуют Турцию. «Контрнаступательная операция ВС Азербайджана – символ пробуждения! Армия Азербайджана продемонстрировала всему миру свою мощь», - сказал Акар.

Турецкий министр подчеркнул, что связи между двумя братскими странами укрепляются день изо дня, в том числе благодаря вкладу лидеров Турции и Азербайджана.

«Торжества, схожие с теми, что мы наблюдаем на улицах Азербайджана, проводятся и в Турции. Жители обеих стран встретили весть о прекращении армянской оккупации со слезами на глазах. Это показатель дружбы и братства. Вне всяких сомнений, мы продолжим поддержку Азербайджана», - отметил министр.