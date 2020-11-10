Британия приветствует договоренность по Карабаху

Великобритания приветствует договоренности по нагорно-карабахскому конфликту между Азербайджаном и Арменией. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Соединенное Королевство приветствует соглашение Азербайджана и Армении об окончании конфликта в Нагорном Карабахе. Они приняли трудные решения для того, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей", - написал Рааб.

Министр иностранных дел Британии добавил, что Лондон "призывает все стороны продолжить совместную работу для достижения долгосрочного мира в интересах их граждан".