В Грузии и Армении тысячи новых заболевших коронавирусом, десятки умерших
В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 911 (накануне - 2 970) человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 66 561, сообщает грузинский Минздрав.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 566. За минувшие сутки скончались 45 человек.
В Армении же за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 861 человека, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 110 687, сообщает единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончались 34 пациента с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 2 055 человек.