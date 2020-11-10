Еще три самолета с российскими миротворцами вылетели в Карабах

Еще три самолета с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

"Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами 11 ноября 2020 года вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

На борту личный состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО, материальные средства, автомобильная и специальная техника.