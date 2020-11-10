Грант Мелик-Шахназарян: «Мы фактически сдаем врагу весь Карабах. Слышите? Весь Карабах!»

«Ровно сутки прошли с момента подписания предательского документа премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но он по-прежнему занимает пост главы правительства. Другими словами, каждый из нас по отдельности и все мы вместе терпели присутствие предателя у руля нашей страны в течение ровно 24 часов. Молодцы, что сказать... Раньше я думал, что у любого продавшего Карабах деятеля не будет шансов и 5 минут продержаться на политическом поле», - пишет армянский политолог, руководитель аналитического центра «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян, сообщает Panorama.

«Хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Прошу на миг попытайтесь отключиться от новостного потока, откройте карту Карабаха, посмотрите, что «останется» нам после предательства Пашиняна. Почему я взял слово «останется» в кавычки? По одной простой причине. Потому что, по сути, этой бумагой мы фактически сдаем врагу весь Карабах. Слышите? ВЕСЬ Карабах? Потому что Карабах в этих границах не может существовать. И до реализации этой предательской программы теперь осталось уже 4 дня. А вчера у нас оставалось еще 5 дней.

4 дня на спасение Родины. Через 4 дня алтарь Дадиванка (монастырь IX—XIII вв. в Карабахе – ред.) будет осквернен. Враг растопчет нашу святыню. Наше достоинство будет сравнено с землей. Если, конечно, за это время ситуация не изменится.

А ситуация обязательно изменится. Мы обязаны изменить. Поэтому я прошу всех, кто верит моему слову, требую быть в 13:00 на Площади Свободы. Состоится всенародный митинг. Состоится национально-освободительный митинг. И именно в этот день решится будущее Карбаха. Потому что наши парни на передовой по-прежнему держат свои позиции. Мы же должны занять свою позицию. Поверьте, дорогие друзья, это не просто слова. Это наш последний шанс. Завтра должны быть решены вопросы предательской власти. Повторяю еще раз: до необратимой катастрофы осталось всего 4 дня», - заявил Грант Мелик-Шахназарян.