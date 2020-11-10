Октай Ширалиев на онлайн-сессии ВОЗ: борьба с коронавирусом и мир в Карабахе

С 9 по 14 ноября проходит сессия возобновленной 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в формате видеоконференции. Всемирная ассамблея здравоохранения является директивным органом ВОЗ, решающим включённые Исполнительным комитетом в ее повестку дня вопросы здравоохранения, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

Обычно в её работе участвуют делегации от всех государств – членов ВОЗ. Возобновленная сессия посвящена усилению мер по борьбе с пандемией COVID-19, эпидемиологическому надзору, соблюдению правил карантина, использованию положительного опыта, организации и будущей деятельности по эффективному противодействию пандемии коронавируса.

Онлайн-сессию открыл генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус своей речью, в которой он призвал обеспечить устойчивое финансирование ВОЗ, провести обзор всеобщего охвата услугами здравоохранения и «начать новую эру сотрудничества» с учётом уроков пандемии COVID-19.

Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев также выступил на сессии с речью. Поприветствовав генерального секретаря, президента ассамблеи и принимающих участие в онлайн-мероприятии министров и глав делегаций, глава Минздрава отметил, что приоритетом работников сферы здравоохранения сегодня является координация мер по борьбе с пандемией COVID-19.

Затем Октай Ширалиев рассказал о довольно большом объёме работ по борьбе с пандемией, проделанной в Азербайджане за период времени, прошедшего с её начала. По его словам, он на сессии Ассамблеи, которая проходила в мае, информировал участников об опыте Азербайджана в этой сфере, а также о принятых в стране масштабных мерах.

«В результате принятых мер эпидемия коронавируса на данном этапе в стране полностью контролируется. На сегодняшний день в стране с 10-миллионным населением переболело около 60 000 человек, проведено свыше 1,3 миллиона тестов, смертность от заболевания составляет 1,3%” - отметил Октай Ширалиев в своём выступлении.