Октай Ширалиев на онлайн-сессии ВОЗ: борьба с коронавирусом и мир в Карабахе
Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев принял участие в онлайн-сессии 73-ей Всемирной ассамблеи здравоохранения.
С 9 по 14 ноября проходит сессия возобновленной 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в формате видеоконференции. Всемирная ассамблея здравоохранения является директивным органом ВОЗ, решающим включённые Исполнительным комитетом в ее повестку дня вопросы здравоохранения, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.
Обычно в её работе участвуют делегации от всех государств – членов ВОЗ. Возобновленная сессия посвящена усилению мер по борьбе с пандемией COVID-19, эпидемиологическому надзору, соблюдению правил карантина, использованию положительного опыта, организации и будущей деятельности по эффективному противодействию пандемии коронавируса.
Онлайн-сессию открыл генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус своей речью, в которой он призвал обеспечить устойчивое финансирование ВОЗ, провести обзор всеобщего охвата услугами здравоохранения и «начать новую эру сотрудничества» с учётом уроков пандемии COVID-19.
Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев также выступил на сессии с речью. Поприветствовав генерального секретаря, президента ассамблеи и принимающих участие в онлайн-мероприятии министров и глав делегаций, глава Минздрава отметил, что приоритетом работников сферы здравоохранения сегодня является координация мер по борьбе с пандемией COVID-19.
Затем Октай Ширалиев рассказал о довольно большом объёме работ по борьбе с пандемией, проделанной в Азербайджане за период времени, прошедшего с её начала. По его словам, он на сессии Ассамблеи, которая проходила в мае, информировал участников об опыте Азербайджана в этой сфере, а также о принятых в стране масштабных мерах.
«В результате принятых мер эпидемия коронавируса на данном этапе в стране полностью контролируется. На сегодняшний день в стране с 10-миллионным населением переболело около 60 000 человек, проведено свыше 1,3 миллиона тестов, смертность от заболевания составляет 1,3%” - отметил Октай Ширалиев в своём выступлении.
Продолжая своё выступление, министр здравоохранения отметил, что за все это время многие страны набрались определённого опыта в борьбе с коронавирусом и обмен этим опытом сегодня должен стать одним из важнейших направлений сотрудничества. Подчеркнув, что стремительный рост числа случаев заболевания во многих странах, несомненно, приведёт к ещё большим социально-экономическим последствиям, Октай Ширалиев отметил, что по инициативе президента Азербайджана 3 и 4 декабря текущего года будет проведена специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, посвящённая борьбе с COVID-19.
Важная часть выступления главы Минздрава была посвящена соглашению глав государств Азербайджана, России и Армении о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Октай Ширалиев подчеркнул, что за 30 лет оккупации были убиты и ранены тысячи людей и среди них дети, старики, женщины, разрушены целые города и поселения. Более миллиона людей, потерявшие кров, стали вынужденными переселенцами и беженцами.
«Наконец-то всему этому пришёл конец! Как и специалистам в различных отраслях, нам, медицинским работникам предстоит немало сделать для восстановления полностью разрушенную армянскими оккупантами медицинскую инфраструктуру на освобожденных территориях. У нас впереди много работы, такой как построить новые клиники и медицинские центры с современным оборудованием, обеспечение полноценной охраны здоровья населения и многое другое. Несмотря на огромный объем, это созидательная работа и мы будем счастливы этим заняться!», - сказал он.
В завершении своего выступления Октай Ширалиев, пользуясь случаем, выразил благодарность делегациям стран, оказавших поддержку азербайджанским коллегам, а также высказал уверенность, что в регионе, где воцарилась историческая справедливость, настанет долгожданный мир и процветание. Прощаясь, глава Минздрава АР пожелал всем крепкого здоровья, успехов и благополучия.