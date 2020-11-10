Томас де Ваал: «Это унизительное поражение для армян»

По его словам, это унизительное соглашение для армянской стороны, хотя еще есть совершенно непонятные пункты, которые не были адекватно обсуждены.

Известный британский аналитик, исследователь карабах ской проблемы, старший научный сотрудник Carnegie Europe, эксперт по вопросам Кавказа Томас Де Ваал прокомментировал последние договоренности, достигнутые по Нагорному Карабах у между Арменией, Россией и Азербайджаном.

«Это большое поражение для армян», - сказал журналист.

Де Ваал также отметил, что еще одним фактором, вызвавшим шок в армянском обществе, стало то, что премьер-министр страны Никол Пашинян ничего не делал, чтобы подготовить народ и даже за несколько часов до подписания соглашения говорил о победе.

Де Ваал подчеркнул, что для взятия Шуши для азербайджанской стороны было достаточно, чтобы объявить о своей победе.

«Есть много причин, по которым они могут быть счастливы в связи с подписанным», - сказал он, отметив пункт, по которому контроль на 7 районами переходит к Азербайджану, что станет нравственным стимулом для страны.

Это не все, что хотел Азербайджан, но «эта страна получила больше, чем могла мечтать», - сказал Томас де Ваал.