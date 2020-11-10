Глава Генштаба Армении: Виноват не Пашинян, мы проиграли в войне

«Премьер-министр Пашинян принял это решение по моему предложению, а также с учетом результатов всесторонней оценки ситуации. Это решение было крайней необходимостью», - заявил глава Генштаба Армении Оник Гаспарян, пишут армянские СМИ.

«Отказ от этого решения мог привести к необратимым последствиям. Это нужно однозначно принять и понять. Я считаю это решение правильным, независимо от каких бы то ни было спекуляций. Это очень горькая правда для нас, но это было результатом объективной оценки ситуации», - заявил начальник Генштаба Армении.

Так глава Генштаба прокомментировал решение премьер-министра о капитуляции в войне с Азербайджаном, принятом в результате заявления главы Азербайджана, России и Армении. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что соглашение по Карабаху было подписано по настоянию армянской армии.

«Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан» - заявил он.