Сергей Кургинян: "Это может кончиться ликвидацией армянского государства"

«Пашинян — подонок, предатель и мерзавец. Там целая банда таких предателей, и за ними сидит этот совокупный соросятник. Значит, если всё это в ближайшие недели не зачистить, то это кончится не сдачей позиций в Карабах е — это кончится полной ликвидацией армянского государства», — подчеркнул Кургинян, которого цитирует издание «Красная весна».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его люди должны быть приговорены судом военного трибунала за военную измену, иначе сама Армения вскоре перестанет существовать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 10 ноября в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

По его убеждению, продолжение нынешнего «межеумочного курса» и непонимание, кто настоящий союзник, а кто враг, приведет Армению к катастрофе.

«Уйти должна вся банда! Из парламента, из истеблишмента. И сами эти подонки, которые сейчас бегают и прячутся от армянского народа! Это условие-минимум, с которого надо начинать. Где и на кого может опереться здравое армянское общество? Как оно найдет в себе силы, чтобы сейчас консолидироваться и прекратить дешевые погромные истерики, превратив их в национальный суд над предателями. Эти люди не должны быть избиты бешеной толпой, они должны быть приговорены соответствующим судом военного трибунала за военную измену своему народу», — заявил Кургинян.

Кургинян отметил, что есть данные, доказывающие, что «Пашинян — это агент, главной задачей которого была сдача Карабаха».

«Мы обращаемся к нации с одним вопросом: наступил трагический момент в армянской жизни, проиграно почти всё. Образумится ли нация? Как она поведет себя на следующем витке? Сейчас вопрос только в этом и в политике» — резюмировал Кургинян.