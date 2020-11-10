Зять Саргсяна призвал народ на площадь

Зять экс-президента Сержа Саргсяна, бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян утверждает, что «не все еще для Армении безвозвратно потеряно», и что «еще есть надежда что-то спасти». Об этом он написал в своем Facebook.

В своем обращении к соотечественникам Минасян заявляет, что «знает региональные силы, знаком с тем, как ведутся переговоры и как их можно изменить даже в последнюю минуту», сообщают армянские СМИ.

«1. Не все еще безвозвратно потеряно. 2. В Армении еще есть надежда что-то спасти. 3. У нас есть всего 4 дня, чтобы исправить навязанную нам ситуацию. 4. Это не борьба властей, это борьба за землю, достоинство и безопасность. Только Никол воюет за власть. 5. Никол хочет лишь остаться на своем посту. Уходом Никола мы только хотим спасти родину. Поэтому не попадайте в политическую ловушку Никола. 6. Еще можем успеть. Уверяю, мы еще можем. Отложите в сторону прошлое. Все на площадь Республики. Все к Свободе. Все во имя спасения Арцаха... У нас 96 часов и всего одна проблема - Никол... Если мы не предотвратим эту катастрофу, то потомки нас не простят», - написал Микаэл Минасян.