Столкновения полиции и протестующих в Ереване обновлено 13:38; прямое включение
Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" заявил на митинге в Ереване о создании комитета национального спасения, передает РИА Новости.
* * * 13:33
В Ереване протестующие требуют отставки премьера Никола Пашиняна, уже начались стычки оппозиционеров с полицией, передает РИА Новости.
* * * 12:57
Полиция Армении начала массово задерживать протестующих, собиравшихся принять участие в митинге на площади Свободы в Ереване, без предъявления каких-либо оснований, пишет Sputnik Армения.
Среди задержанных представители Республиканской партии Эдуард Шармазанов, Ваграм Багдасарян, Вардан Айвазян, Гегам Петросян, Айк Мамиджанян, Карине Ачемян, Гегам Петросян, представители партии "Отечество" Арсен Бабаян, Вардан Восканян.
Митинг должен был состояться в 13:00, но на площади уже несколько часов назад выстроили полицейский кордон. Тех, кому уже удалось пройти за кордон, задерживают.
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В Ереване к площади Свободы, где запланирован митинг, стянуты крупные силы полиции, задержаны уже несколько десятков оппозиционеров, передает РИА Новости.