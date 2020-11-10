Хикмет Гаджиев обратился к представителям Франции: «Название города «Шуша», а не «Шуши»

«Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не предпринимает никаких шагов для устранения продолжающейся оккупации Арменией территорий Азербайджана и выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и сейчас проявляет усердие в одностороннем порядке». Об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Интересно, беспокоило ли Францию все эти 30 лет, почему азербайджанские вынужденные переселенцы не вернулись на свои земли? Напротив, освобождение азербайджанских земель от оккупации и обеспечение верховенства международного права продолжают беспокоить Францию. Хотел бы напомнить официальным структурам Франции, что название исторического города Азербайджана, занимающее особое место в сердцах азербайджанского народа и освобожденного от оккупации, не «Шуши», а «Шуша», - сказал Хикмет Гаджиев.