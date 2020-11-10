Российские миротворцы выселяют переселенных армян из Кельбаджара

В соответствии с трехсторонним соглашением по урегулированию карабах ского конфликта в настоящее время в Карабах вводятся российские миротворческие подразделения. Прибытие российских миротворцев вызвало истерику у армянской стороны. В армянских СМИ и соцсетях уже начались провокационные вбросы.

Так называемый политолог из Кельбаджара Александр Кананян пишет в соцсетях: «Российские "миротворцы" уже начали применять силу против армянского населения. Их выселяют из домов и им не разрешают вывозить предметы первой необходимости... И это только начало... Мы тысячу раз говорили, что нет разницы между турком и "миротворцем"... Тех, кто рассчитывает на помощь Путина, ждут только новые "кольца" и депортации в ближайшие дни и недели».

По трехстороннему соглашению, оккупационные войска Армении должны быть выведены из Кельбаджарского района через четыре дня - до 15 ноября. Этот процесс, согласно Минобороны Армении, уже начался.

Напомним, что накануне стало известно, что 102-я военная база России в Гюмри приведена в полную боевую готовность в связи с опасением армянских провокаций в отношении военнослужащих военной базы и их семей. Сообщается, что, по имеющейся оперативной информации, периметр вокруг базы оцеплен. Везде расставлена тяжелая техника, бронетранспортеры, зенитные установки. На всех подступах к военной базе установлены бетонные ограждения.