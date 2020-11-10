Российские миротворцы в Карабахе связались с генштабами Азербайджана и Армении

Российские военные, действующие в зоне нагорно- карабах ского конфликта, установили прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности миротворцев, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской, передает РИА Новости.

"Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи", - сказал Рудской в среду на брифинге.

"Совместно с армянской и азербайджанской сторонами организована работа по уточнению параметров миротворческой операции", - отметил Рудской.

По его словам, в Генштабе Вооружённых сил РФ "развёрнута группа боевого управления, осуществляющая мониторинг обстановки в круглосуточном режиме".

"Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями", - сказал Рудской.